У Севастополі хочуть заборонити «Свободу»

Депутати Севастопольської міської ради вимагають заборонити діяльність «угрупувань з націонал-фашистською ідеологією, таких як партія «Свобода», а також законодавчо закріпити кримінальну відповідальність за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у тексті звернення Севастопольської міськради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, затвердженому сьогодні, 21 травня, на пленарному засіданні сесії.

За звернення проголосувало 61 депутат (всього у міськраді 75 депутатів).

Як і учасники проведеного в Севастополі 16 травня антифашистського мітингу, депутати вимагають «рішучої протидії реальному прояву фашизму в державі, заборони розпалювання міжнаціональної ворожнечі, заборони діяльності угруповань з націонал-фашистською ідеологією, таких як партія «Свобода».

Міськрада також просить «захистити інтереси всього багатонаціонального народу України і світлу пам'ять захисників нашої Батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни».

Як повідомляв УНІАН, 16 травня з 17.00 до 18.00 в Севастополі на площі Нахімова за ініціативи міської організації Партії регіонів було проведено мітинг «Фашизм в Україні не пройде!». За інформацією апарату міської організації ПР у мітингу взяли участь близько 10 тисяч осіб. У заході за запрошенням «регіоналів» також взяли участь і активісти КПУ і «Руського блоку». Учасники «антифашистського мітингу» запропонували керівництву, депутатам Севастопольської міської ради підготувати і прийняти на сесії 21 травня звернення до Верховної Ради України з вимогою прийняти Закон України, який забороняє діяльність профашистських організацій і партій на території країни, введення суворої кримінальної відповідальності за розпалювання національної ворожнечі, ксенофобії і фашизму, а також про заборону діяльності на території України ВО «Свобода».