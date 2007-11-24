В Донецьку на шахті ім. Засядька тривають пошуково-рятувальні роботи

Підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому продовжуються пошуково-рятувальні роботи на "Орендному підприємстві шахта ім. О.Ф. Засядька" у Донецьку, де вночі 18 листопада на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні знайдено тіла 89 гірників, які загинули внаслідок вибуху, доля 11 гірників залишається невідомою.

В лікарнях перебувають 39 гірників (1 гірник - у вкрай тяжкому стані з опіками та травмами, 38 - у задовільному стані).

Проводяться роботи з ізоляції аварійної ділянки вогнетривкими перемичками та монтування генераторів для подачі інертного газу, до яких залучено підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.

На місці події працює Урядова комісія з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на шахті, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.