Харків затопила раптова злива (фото і відео)

Як повідомляє Сегодня, на вулиці Полтавський шлях утворилася кілометрова пробка, а в районі вулиці Дмитрівської - ціле "озеро", в якому застрягли кілька міських маршруток з пасажирами і легковими авто.

Харків'яни вимушені стояти на сходинках, куди вода не дістає, в очікуванні комунальників або роззуватися і йти по воді.