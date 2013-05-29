Харків затопила раптова злива (фото і відео)
16:59, 29 травня 2013Суспільство
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Сьогодні, 29 травня, близько 14 години, Харків залила злива, яка паралізувала рух на вулицях.
Харків затопило / фото dozor.kharkov.ua
Як повідомляє Сегодня, на вулиці Полтавський шлях утворилася кілометрова пробка, а в районі вулиці Дмитрівської - ціле "озеро", в якому застрягли кілька міських маршруток з пасажирами і легковими авто.
Харків затопило / Фото dozor.kharkov.ua
Харків'яни вимушені стояти на сходинках, куди вода не дістає, в очікуванні комунальників або роззуватися і йти по воді.
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