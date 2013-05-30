ДТЕК планує залучити на шельф велику світову компанію

Про це на прес-конференції, відповідаючи на питання УНІАН про плани ДТЕК щодо реалізації проекту Vanco Ukraine з розробки Прикерченської нафтогазоносної ділянки, повідомив виконавчий директор ДТЕК Юрій Риженков.

«Спершу нам потрібно підписати мирову угоду з урядом України. Після того як цю мирову угоду буде підписано, ми дивитимемося на розвиток цього бізнесу, і тут, я думаю, ми шукатимемо сильного партнера, який допоміг би нам разом розвивати цей бізнес. Ми дивитимемося на всіх можливих партнерів, які є. Природно, ми дивитимемося на такі світові імена, які мають досвід видобутку на морському шельфі. Це достатньо непросте заняття, і тут йти просто з нуля досить складно», - сказав він.

За словами Риженкова, на даний момент перед компанією стоїть завдання пройти всі формальності та добитися того, щоб рішення Стокгольмського арбітражу, який наприкінці грудня 2012 року затвердив мирову угоду між Vanco і державою Україна, було визнано урядом України.

«У нас зараз завдання - закінчити формальності, для того щоб приступити до першого етапу - дослідження. Після цього можна буде говорити про подальше», - наголосив виконавчий директор ДТЕК.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія надала дозвіл найбільшому енергохолдингу України «ДТЕК» на придбання компанії Vanco Ukraine (Британські Віргінські острови). За даними комісії, угоду про придбання «ДТЕК» контрольного пакета акцій Vanco Ukraine підписано 27 листопада 2012 року.

30 січня 2013 року міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков повідомив журналістам, що Стокгольмський арбітраж наприкінці грудня 2012 року затвердив мирову угоду між Vanco і державою Україна, відзначивши, що в процесі укладення цієї угоди жодних переуступок прав і обов'язків не було.

У лютому 2013 року Кабінет міністрів відновив дію угоди про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, з компанією Vanco.

У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".