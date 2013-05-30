У Дніпропетровську спалили BMW X6 відомого футболіста (фото)

В Дніпропетровську сьогодні близько 8.00 згорів автомобіль BMW X6.

Про це повідомляє ІА «Міст-Дніпро». Вогнем знищені передня частина машини і салон автомобіля. Крім того, постраждав Lexus, який знаходився поряд з BMW. За інформацією, наданою джерелом, автомобіль належить півзахисникові ФК «Дніпро» Денису Олійнику. За попередньою інформацією причиною пожежі став підпал.

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