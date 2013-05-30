У Латвії запровадили кримінальну відповідальність за паління у присутності дітей
11:50, 30 травня 2013Суспільство
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Парламент Латвії прирівняв паління у присутності дітей до насильства над ними.
Поправки має схвалити Президент
Сейм Латвії підтримав пропозицію Товариства лікарів ввести кримінальну відповідальність стосовно батьків, які палять поряд з дітьми, передає РІА «Новости»
Поправки передбачають розширення поняття насильства над дітьми. Так, у поправках до закону уточнюється, що фізичне насильство - це небезпечне і усвідомлене застосування сили проти здоров'я і життя дитини. Також до насильства відносять усвідомлене паління поряд з дитиною, оскільки таким чином вона піддається шкідливій дії тютюнового диму.
Поправки наберуть чинності закону після того, як їх схвалить Президент Латвії.
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