Конгрес негромадян Латвії запідозрили у спробі державного перевороту

З такою заявою, як повідомляє Лента.ру з посиланням на DELFI, звернувся до силовиків лідер блоку націоналістів VL-TB/LNNK Райвис Дзінтарс.

Занепокоєння Дзінтарса викликали альтернативні вибори, які організовує Конгрес негромадян - вибори «парламенту непредставлених».

На думку політика, в результаті них в Латвії можуть створити «структури, що протистоятимуть офіційним органам влади».

Дзінтарс просить перевірити, чи не підпадає діяльність Конгресу негромадян під статті Кримінального кодексу і вимагає заборонити діяльність цієї організації.

У Латвія 1 червня відбудуться вибори в муніципальні органи влади. Паралельно з ними Конгрес негромадян влаштовує неофіційні вибори в «парламент непредставлених». Вони пройдуть з 1 по 11 червня.

В альтернативних виборах можуть брати участь як громадяни, так і негромадяни, які, згідно з латвійським законодавством, офіційно позбавлені виборчого права.