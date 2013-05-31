Мешканці гуртожитків посилаються на розпорядження Януковича

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент «Асоціації жителів гуртожитків України» Анатолій Будник.

За його словами, в країні ігнорується Закон «Про забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків».

«Більше того, місцеві органи влади саботують доручення Президента України від 6 грудня 2010 року щодо забезпечення реалізації прав на житло громадян, які проживають у гуртожитках. Як результат, законне право жителів гуртожитків на приватизацію приміщень не дотримується», - сказав Будник.

Також, за його словами, орендна плата за кімнати в українських гуртожитках часто необґрунтовано завищується. Не припиняються і випадки незаконного виселення жителів.

Будник зазначив, що законодавчі механізми щодо припинення таких дій існують, проте на практиці вони не реалізуються.

Це підтвердив і заступник директора департаменту житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунальних послуг Юрій Осипець.

«Там, де місцеві органи бачать у гуртожитку предмет наживи, – вони роблять все для того, щоб не дати людям приватизувати житло. Вони ігнорують закони і будь-які інші нормативні акти, безпосередньо порушуючи права мешканців», - сказав Осипець.

Учасники прес-конференції закликали державні органи влади звернути увагу на проблему і задіяти усі можливі важелі впливу на місцеві органи влади для реалізації прав жителів гуртожитків.

Нагадаємо, згідно з дорученням Президента від 6 грудня 2010 року передбачається вживати заходи щодо забезпеченню реалізації громадянами, на яких розповсюджується дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», права на приватизацію займаного житла, а також недопущення випадків незаконного виселення, переселення і відселення таких громадян з гуртожитків без попереднього надання їм (їх сім'ям) іншого житла, придатного для постійного проживання.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня 2012 року Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки».

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунальних послуг вважають, що ухвалення цього закону дозволить завершити процес приватизації мешканцями кімнат у гуртожитках до 2016 року.