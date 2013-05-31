Держстат: середня зарплата в Україні збільшилася до 3233 грн

Середній рівень зарплати в промисловості перевищив середній показник по країні і становив 3734 грн.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано як і місяць тому в авіатранспорті – 10 936 грн, хоч порівняно з попереднім місяцем тут спостерігається значне зниження - у березні зарплата в галузі авіатранспорту становила 13 097 грн. Найнижча зарплата – в поштовій і кур'єрській діяльності – 1 914 грн проти 1 829 грн у березні.

Зарплату нижчу за середню також зафіксовано в сільському господарстві – 2250 грн, будівництві – 2681 грн, у сфері операцій з нерухомістю – 2705 грн, у сфері надання адміністративних послуг – 2463 грн, в освіті – 2631 грн, в охороні здоров'я – 2291 грн, у сфері мистецтва – 2775 грн, бібліотечного господарства – 2604 грн.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір заробітної плати штатного працівника в Україні в березні зріс порівняно з лютим 2013 року на 5,5% - до 3212 грн, у лютому середній рівень заробітної плати зріс порівняно з січнем 2013 року на 1,5% - до 3044 грн, у січні становив 3 000 грн, що на 11,2% менше порівняно з груднем 2012 року.