У Києві з літніх майданчиків можуть зникнути мангали, пластикові меблі та жива музика

У проекті пропонується зобов'язати рестораторів встановлювати літні майданчики лише біля стаціонарних закладів не ближче ніж за 5 м від проїжджої частини, а на вулицях з інтенсивним рухом ще й обгороджувати турнікетами, пише Комерсант-Україна.

Чиновники хочуть також заборонити встановлювати літники на пішохідних доріжках, алеях, газонах, а при розміщенні майданчиків на тротуарах потрібно буде залишати не менше 1,8 м для проходу.

Більше того, проектом пропонується регламентувати і використання сонцезахисних парасольок та меблів. В історичній частині міста хочуть дозволити використання парасольок тільки максимально нейтральних кольорів, не вище 3 м, діаметром - 4 м, а у випадку встановлення квадратних тентів - не більше 5 м по діагоналі.

Чиновники хочуть заборонити пластмасові меблі на всесезонних майданчиках, які не стоять на фундаменті і побудовані з легких конструкцій: меблі повинні бути тільки з натуральних матеріалів - металу, дерева, ротанга, лози. Пластмасові меблі хочуть дозволити тільки сезонним майданчикам.

На всіх літніх майданчиках передбачається заборонити живу і гучну музику, облаштування танцполів, використання грилів і мангалів.

Тим часом генеральний директор агентства "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова вважає цей проект "провальним", таким, що втручається в приватне бизнесс і має на меті тільки отримання хабарів з рестораторів, які просто фізично не зможуть виконати вимоги нового порядку. На її думку, норма про відстань п'яти метрів від проїжджої частини практично нездійсненна через вузькість тротуарів у Києві, а заборона меблів - пряме втручання в приватний бізнес.

Засновник популярного кнайп-клубу "Купідон" Федір Баландін не бачить "злого умислу" в правилах. "Їх складають дрібні чиновники, які просто переписують їх з колишніх документів. Але життя вносить свої корективи. Тому на етапі обговорення рестораторам потрібно подавати свої пропозиції. Але навряд чи хтось це робитиме", - вважає він.

Зауваження до проекту можна буде подавати до 21 червня.