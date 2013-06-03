Діра в держбюджеті зросла у 3,6 раза

Згідно з повідомленням, дефіцит зведеного бюджету України за січень-квітень поточного року становив 18,883 млрд грн, що майже в 3 рази більше показника січня-квітня минулого року. Загальний фонд державного бюджету за звітний період виконано з дефіцитом у розмірі 17,798 млрд грн, що в 4,6 раза більше показника за аналогічний період 2012 року, але водночас на 8,964 млрд грн менше розпису на січень-квітень 2013 року.

За 4 місяці 2013 року надходження до держбюджету України становили 106,118 млрд грн, що на 4,9% більше показника за аналогічний період 2012 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за звітний період становила 106,897 млрд грн, що на 8,4% більше показника січня-квітня минулого року. Проти січня-квітня 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в січні-квітні п.р. зросли на 5,5% - до 91,420 млрд грн.

За 4 місяці 2013 року касові витрати держбюджету становили 121,707 млрд грн, що на 16,2% більше показника за аналогічний період 2012 року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за січень-квітень п.р. склала 156,046 млрд грн, що на 15,1% більше показника січня-квітня минулого року. Проти січня-квітня 2012 року касові витрати загального фонду державного бюджету в січні-квітні 2013 року зросли на 20,6% - до 109,495 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-квітні п.р. погашення основної суми боргу держбюджету становило 19,182 млрд грн, зокрема 12,541 млрд грн становило погашення внутрішнього боргу і 6,642 млрд грн - зовнішнього. За вказаний період обсяг залучених держзапозичень до держбюджету становив 62,851 млрд грн, зокрема здійснено випуск ОВДП на 8 млрд грн для поповнення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України». Надходження до держбюджету від приватизації держмайна за січень-квітень 2013 року становили 52,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за січень-березень 2013 року становив 4,523 млрд грн, тоді як за січень-березень 2012 року профіцит держбюджету становив 978,5 млн. грн. Дефіцит зведеного бюджету України за січень-березень п.р. становив 5,684 млрд грн, загальний фонд державного бюджету було виконано з дефіцитом у розмірі 7,053 млрд грн, що на 6,550 млрд грн менше розпису на цей період.

Державний бюджет України за 2012 рік зведено з дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 раза більше дефіциту 2011 року. Зведений бюджет за 2012 рік виконано з дефіцитом 50,73 млрд грн, дефіцит загального фонду держбюджету становив 53,350 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.