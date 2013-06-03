Крим увійшов до трійки лідерів з розвитку серед регіонів України

Про це свідчать підсумки оцінки результатів діяльності Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року в рейтингу Крим піднявся на 19 позицій - з 22 на 3 місце.

Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.

«Крим показав гарні результати за стратегічно важливими напрямками. Наше завдання - зберегти позитивну динаміку в пріоритетних галузях і бути в лідерах України з економічного розвитку. Для цього у Криму є всі можливості і потужний потенціал », - прокоментував підсумки рейтингу Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.

Оцінка результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим проводилася за 39 показниками у 8 напрямках. Так, Крим посів перше місце у сфері житлово-комунального господарства (у I кварталі минулого року - 13 місце). Такий результат обумовлений зростанням обсягу введення в експлуатацію житла на 88,7%, а також значним обсягом введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення. Крим також входить в 10-ку кращих регіонів України щодо захисту прав дітей, інвестиційної, наукової та інноваційної діяльності, споживчого ринку. Обсяг виконаних робіт у будівництві збільшився в 2,4 рази.

За цим показником Крим посів 1 місце, в той час як рік тому автономія займала всього 27 місце. На 62,2% збільшився обсяг експорту товарів, це відповідає 4 місцю (у I кварталі 2012 року - 11 місце). У порівнянні з минулим роком Крим також поліпшив позиції за індексом реальної зарплати, який склав 116,1%. За цим показником Крим займає 1 місце, торік - 22 місце. На 6,7% зросли власні надходження до Пенсійного фонду України, значно знизилася заборгованість за страховими внесками економічно активних платників до ПФУ - на 19,1%. Автономія також поліпшила позиції за індексом споживчих цін на продукти харчування.