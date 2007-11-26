Європа радить українцям повчитися у Польщі

У Києві розпочинається конгрес міжнародних неурядових організацій Ради Європи. Представники третього сектору країн Східної Європи обговорюватимуть роль недержавних організацій у зміцненні демократії та розвитку громадянського суспільства.

За ініціативи Ради Європи у Києві зберуться близько 200 представників неурядових організацій з Білорусії, Росії, Польщі та України. Протягом двох днів вони дискутуватимуть про посилення співробітництва та шляхи співпраці з державними органами. Для України ця тема є надзвичайно актуальною, оскільки громадянське суспільство тут лише починає формуватися, тому міжнародна спільнота має підтримати цей процес, вважає представник генерального секретаря Ради Європи Оке Петерсон: „Роль громади надзвичайно важлива в цих процесах, які проходять нині в Україні. І це одна з передумов демократичного розвитку країни, що недержавні організації включають до цих процесів. Оскільки це питання не тільки для політиків та ЗМІ, а й для простих людей”. Оке Петерсон підкреслив, що українська демократія ще молода і надто піддається впливам, тому українцям будувати громадянське суспільство варто повчитися в Польщі, де незворотність цих процесів вже не піддається сумніву.

Німецька хвиля