У Донецькій області у лікарні розстріляли лікаря

У м. Слов`янськ Донецької області злочинець увірвався до лікарні й з обріза розстріляв лікаря.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, близько першої годин ночі 25 листопада до міськлікарні №1 м. Слов`янська з діагнозом "алкогольна інтоксикація" було доставлено дівчину, 1988 року народження.

Першу медичну допомогу їй надав черговий лікар, 1977 р. н. Незабаром у лікарняну палату ввірвався 25-річний знайомий дівчини, якому нібито здалося, що поводження доктора з пацієнткою виходить за рамки лікарських повноважень. Молодий чоловік витягнув обріз і вистрілив лікарю в шию й втік. У результаті отриманого поранення постраждалий помер на місці.

Вжитими заходами розшуку зловмисника було затримано. Він вже дав свідчення, зброю вилучено. З`ясувалося, що підозрюваний раніше неодноразово судимий за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

За фактом умисного вбивства порушено кримінальну справу. Проводиться розслідування.