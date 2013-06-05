У Києві відкрили прес-клуб Міністерства оборони

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, тепер двічі на місяць керівництво МОУ проводитиме зустрічі з представниками засобів масової інформації, під час яких інформуватиме їх про поточні події, стан та перспективи реформування і розвитку Збройних сил України.

Під час церемонії відкриття клубу за плідну співпрацю та висвітлення діяльності Збройних сил України міністр оборони України Павло Лебедєв вручив грамоти та відзнаки представникам провідних українських засобів масової інформації.