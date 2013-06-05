Телеведучий Кисельов просить Януковича зробити його українцем

Керівник "Національних інформаційних систем" телеканалу "Інтер" Євген Кисельов звернувся до Президента України Віктора Януковича з проханням посприяти в отриманні українського громадянства.

Як повідомляє прес-служба Президента України, з відповідним проханням Кисельов звернувся під час неформального спілкування Президента під час його зустрічі з представниками українських ЗМІ напередодні професійного свята.

У свою чергу, Президент привітав представників ЗМІ з професійним святом та наголосив на важливості ролі ЗМІ у контексті розвитку країни. Під час неформального спілкування учасники зустрічі обговорили широке коло актуальних економічних та політичних питань.

Так, говорячи про розвиток держави, глава держави наголосив на важливості розвитку інфраструктури країни, залучення інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства. “Треба вкладати більше коштів у інфраструктуру, у розвиток регіонів. Якщо не будемо вкладати, не буде розвиватися країна”, - зазначив Президент. За його словами, для досягнення цієї мети вже у другому півріччі цього року по всій країні розпочнеться реалізація близько 800 інвестиційних проектів на суму до 50 мільярдів гривень.

Серед іншого, Янукович підкреслив важливість просування національних інтересів держави, зокрема в контексті економізації зовнішньої політики країни.

Під час зустрічі президент “Українського Медіа Холдингу” Борис Ложкін передав главі Української держави подяку від керівництва Всесвітньої асоціації видавців газет і новин (WAN-IFRA) за сприяння у підготовці та проведенні Світового конгресу газетярів і Світового форуму редакторів, який відбувся в Києві у 2012 році.