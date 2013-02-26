ЗМІ: «Інтер» закрив спортивну програму і звільнив близько 20 співробітників

Як зазначається, «Телекритика» надіслала запитання у прес-службу каналу. Голова правління телеканалу «Інтер» Єгор Бенкендорф на дзвінки не відповідає, директор компанії «Національні інформаційні системи» Євгеній Кисельов сказав, що наразі дуже зайнятий.

Олег Шумейко, який працював до останнього часу випусковим редактором програми «Спорт в подробностях», розповів одному зі ЗМІ, що закриття програми та звільнення пов'язане зі зміною менеджменту каналу. За його словами, керівництво повідомило, що у спортивних новинах не зацікавлене. 22 лютого вийшов останній випуск програми.

«Цей день і став останнім робочим днем для співробітників проекту. Прикро навіть не за тих людей, які робили цей продукт, а за саме ставлення до спорту. І тут треба говорити не тільки про ставлення до спорту окремих керівників телеканалів, потрібно дивитися глибше. Спорт в країні, за великим рахунком, нікому не потрібен. Закриваються спортивні зали, басейни, стадіони, уроки фізкультури в школі перетворилися на формальність, нація буквально на очах стає кволою і слабкою», - сказав О.Шумейко.

За інформацією «Телекритики», деяким співробітникам канал запропонував продовжити роботу в інших редакціях.

За даними ЗМІ, з початку року припинили вихід також інші спортивні програми: «Факти-Спорт» (ICTV), «Вікна-Спорт» (СТБ) і «Проспорт» («2+2»).

Нагадаємо, 14 лютого директором з розвитку компанії Inter Media Group була призначена Ганна Безлюдна, головою правління каналу «Інтер» став Єгор Бенкендорф, колишній генеральний директор Національної телекомпанії України, а ТОВ «Національні інформаційні системи» очолив Євгеній Кисельов.