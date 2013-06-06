Німецьку візу можна буде отримати в Донецьку

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Генеральному консульстві Німеччини в Донецьку.

У повідомленні наголошується, що, починаючи з 10 червня 2013 Посольство Німеччини в Києві доручає фірмі VFS прийом заяв через візовий центр у Донецьку на отримання шенгенських віз всіх видів. Метою є надання заявникам ще кращого сервісу - коротший час очікування, менші витрати часу і подачі заяв якнайближче до заявників.

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«Наші клієнти можуть подавати свої заяви на отримання шенгенських віз особисто або через уповноважену особу в одному з центрів з прийому візових заяв у Харкові (новий центр), Донецьку, Києві, Львові та Одесі, а їхні паспорти після обробки заяв Посольством можуть бути передані їм безпосередньо додому», - сказано в повідомленні.

Оскільки візові центри можуть гнучкіше призначати термін подання документів, то значно зменшується час очікування між датою співбесіди і надання візової заяви.

Візові центри для прийому візових документів стануть у майбутньому головними контактними партнерами для заявників. Завдяки цьому візова процедура істотно спрощується. Клієнти заощадять не тільки час і транспортні витрати, а й зможуть ще краще планувати свій особистий час, потрібний для візової процедури, викладено в повідомленні.