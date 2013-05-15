МЗС: Спрощення візового режиму з ЄС почне діяти з 1 липня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він повідомив, що сьогодні в Брюсселі в рамках 8-го засідання спільного комітету експертів з реалізації Угоди між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз сторони обмінялися офіційними повідомленнями про завершення виконання процедур, необхідних для набрання чинності Угоди між Україною і ЄС про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз.

“Відповідно до ст. 2, угода набере чинності 1 липня цього року”, - сказав Перебийніс.

За його словами, документ є результатом спільних зусиль сторін, спрямованих на вдосконалення існуючих процедур видачі віз, що стане важливою складовою полегшення міжлюдських контактів, та прискорить інтеграцію України в єдиний європейський простір.

“Таким чином, вже з 1 липня цього року на додаток до 14 категорій, передбачених чинною угодою, пільгами та перевагами посиленої Угоди про спрощення оформлення віз зможуть скористатися ще 9 категорій громадян”, - додав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Європейський парламент ратифікував Угоду між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз з ЄС 22 березня 2013 року.

13 травня Рада міністрів Євросоюзу затвердила ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Угода була підписана 23 липня 2012 року у Брюсселі.

Положеннями угоди, серед іншого, розширюються категорії громадян України, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних та багаторазових віз; удосконалюється порядок оформлення віз для представників засобів масової інформації; визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз; встановлюється можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) особам, які проживають на значній відстані від місця подання візового клопотання (за умови сплати термінового консульського збору); запроваджується безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами.