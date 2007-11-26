Володимир Бортко закінчив зйомки кінострічки ”Тарас Бульба”

Відомий режисер Володимир БОРТКО, автор фільмів "Собаче серце", "Майстер і Маргарита", закінчив знімати в Польщі ще одну "класичну" екранізацію - стрічку "Тарас Бульба" за повістю Миколи Гоголя, повідомляє NEWSru.

Сценарій, максимально наближений до оригінального тексту, написали сам В.БОРТКО та Ігор МАТЮШИН. Ставити трюки запросили американця Ніка ПАУЕЛЛА. У стрічці знялися: Богдан СТУПКА (Тарас Бульба), Ігор ПЕТРЕНКО (Андрій), Володимир ВДОВИЧЕНКОВ (Остап), а також польська актриса Магда МЕЛЬЦАЖ, Володимир ІЛЬЇН, Юрій БЄЛЯЄВ, Михайло БОЯРСЬКИЙ, Ада РОГОВЦЕВА і Борис ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Зйомки "Тараса Бульби" почалися в лютому. Вони проходили в Санкт-Петербурзі, Кам`янець-Подільському, Києві, Варшаві й на Хортиці. Прем`єра картини планується на кінець 2008 року.

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