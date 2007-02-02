Ступка боїться їздити верхи, а Боярський готовий валятися під парканом (фото)
На Хортиці почалися зйомки «Тараса Бульби»
Зйомки телесеріалу «Тарас Бульба» режисера Володимира Бортка стануть найдорожчим телепроектом у Росії: його вартість складе 25 мільйонів доларів. Бортко відомий як автор фільмів "Собаче серце", "Ідіот", "Майстер і Маргарита". Сценарій до фільму написав драматург Едуард Володарський, музику - Родіон Щедрін.
|Епізод зйомки художнього фільму ”Тарас Бульба” на острові Хортиця
Тараса гратиме Богдан Ступка, Андрія - Ігор Петренко, Остапа - Володимир Вдовіченков. На роль польської красуні запрошена молода актриса з Польщі Вероніка Розатті.
Богдан Ступка свого героя бачить таким: "Коли Бульба одягає голландський костюм, його не відрізнити від європейця. До того ж, він полковник, а не простий козак, людина освічена і вихована, тож, і виглядати має відповідно". Але підстригтися акторові все-таки доведеться: залишать лише "оселедець" і 2 міліметри волосся. Ступку такі зміни не лякають, адже зніматися в історичних картинах йому до душі. "Я дуже люблю історичні костюми. У них мені набагато зручніше, ніж в сучасному одязі. Костюм дає необхідну пластику і потрібне мислення, на яке іноді дуже важко налаштуватися".
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І це не єдина проблема. Як зізнався сам Богдан Сильвестрович, із психологією Бульби він ще не зжився. Ступка наразі абсолютно не уявляє, як гратиме сцену вбивства власного сина.
За сценарієм фільму Богдан Сильвестрович неодноразово з`являється в кадрі на коні, хоча він трохи і побоюється випробовувати себе в ролі "джигіта" після одного невдалого падіння. Проте навіть це для справжнього актора – не проблема: "Штука не в тому, щоб уміти їздити, а в тому, щоб зіграти це уміння. Звичайно, в половині сцен мене замінить дублер, оскільки галоп і скачки для мене вже складні. Все-таки 35 років – солідний вік", – як завжди, не може не жартувати Ступка.
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За матеріалами Газеты по-киевски, Газети по-українськи, Вік, Лента.ру
Фото УНІАН