Ступка боїться їздити верхи, а Боярський готовий валятися під парканом (фото)

Зйомки телесеріалу «Тарас Бульба» режисера Володимира Бортка стануть найдорожчим телепроектом у Росії: його вартість складе 25 мільйонів доларів. Бортко відомий як автор фільмів "Собаче серце", "Ідіот", "Майстер і Маргарита". Сценарій до фільму написав драматург Едуард Володарський, музику - Родіон Щедрін.

Епізод зйомки художнього фільму ”Тарас Бульба” на острові Хортиця

Зйомки почалися 1 лютого, і проходитимуть на «Ленфільмі» в Петербурзі, а також у Запоріжжі, Польщі, Калінінграді і Західній Україні. Зокрема декораціями, в яких будуть зняті епізоди стрічки, стануть вже готові споруди історико-культурного комплексу "Запорізька Січ", що зводилися з 2004 року на острові Хортиця.

Тараса гратиме Богдан Ступка, Андрія - Ігор Петренко, Остапа - Володимир Вдовіченков. На роль польської красуні запрошена молода актриса з Польщі Вероніка Розатті.

Богдан Ступка свого героя бачить таким: "Коли Бульба одягає голландський костюм, його не відрізнити від європейця. До того ж, він полковник, а не простий козак, людина освічена і вихована, тож, і виглядати має відповідно". Але підстригтися акторові все-таки доведеться: залишать лише "оселедець" і 2 міліметри волосся. Ступку такі зміни не лякають, адже зніматися в історичних картинах йому до душі. "Я дуже люблю історичні костюми. У них мені набагато зручніше, ніж в сучасному одязі. Костюм дає необхідну пластику і потрібне мислення, на яке іноді дуже важко налаштуватися".

Зйомки планують закінчити в 2008 році

На жаль, до гоголівського героя вагою 8 пудів (128 кг) Ступці далеко, проте режисер Володимир Бортко вважає, що гладшати акторові немає сенсу – все одно не дотягне до такої ваги.

І це не єдина проблема. Як зізнався сам Богдан Сильвестрович, із психологією Бульби він ще не зжився. Ступка наразі абсолютно не уявляє, як гратиме сцену вбивства власного сина.

За сценарієм фільму Богдан Сильвестрович неодноразово з`являється в кадрі на коні, хоча він трохи і побоюється випробовувати себе в ролі "джигіта" після одного невдалого падіння. Проте навіть це для справжнього актора – не проблема: "Штука не в тому, щоб уміти їздити, а в тому, щоб зіграти це уміння. Звичайно, в половині сцен мене замінить дублер, оскільки галоп і скачки для мене вже складні. Все-таки 35 років – солідний вік", – як завжди, не може не жартувати Ступка.

Український художник-постановник фільму «Тарас Бульба» Сергій Якутович дає інтерв`ю у перерві між зйомками

У зйомках «Тараса Бульби» також візьме участь Михайло Боярський, відомий як д’Артаньян із «Трьох мушкетерів». Він зіграє роль доброго козака Мосія Шила. «Якщо чесно, я готовий був знятися в будь-якій епізодичній ролі в цьому фільмі, - зізнається Михайло Боярський. - Там всі без винятку образи прекрасні, яскраві, насичені. Хай би навіть це був п`яний козак, який розлігся під огорожею. «Тарас Бульба» - це мій улюблений твір».

За допомогою такого пристрою створюють ефект диму під час зйомки

Шанс відчути себе кіноактором мають і «прості смертні». Влітку зніматимуть бурхливе життя козаків на Січі, і режисерові знадобиться масовка. «Для зйомок літніх сцен на Січі, які проходитимуть на початку серпня, потрібно знайти 700 чоловік. Особливо вітаємо молодих людей з оселедцями», - сказав Бортко.

За матеріалами Газеты по-киевски, Газети по-українськи, Вік, Лента.ру

Фото УНІАН