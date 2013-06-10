У Сімферополі вимушено сів літак «Тель-Авів - Москва»
10:10, 10 червня 2013Суспільство
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У Сімферополі через хворобу пасажира здійснив вимушену посадку літак «Тель-Авів - Москва».
А320 приземлився у Сімферополі
Літак А320 рейсом «Тель-Авів - Москва» здійснив вимушену посадку в аеропорту Сімферополя у зв'язку з незадовільним станом 72-річного пасажира.
Як повідомляє прес-служба Кримського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, літак приземлився сьогодні рано вранці. На борту перебував 331 пасажир і 12 членів екіпажа.
«Чоловік, 1941 року народження, має подвійне громадянство Росія-Ізраїль. З діагнозом "бронхіальна астма середнього ступеня тяжкості" доставлений до лікарні», - говориться у прес-релізі.
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