На Луганщині депутат на смерть збив людину

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, депутату 6 червня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури, керуючи транспортним засобом, він порушив правила безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень та спричинило смерть потерпілого Р.

Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва в цьому кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

Санкцією ч.2 ст.286 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.