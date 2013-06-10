Губернатор каже, що області заберуть дороги тільки разом з грошима на них

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Голова ОДА відзначив, що питання передачі доріг місцевого значення до обласної власності обговорювалося минулого тижня під час урядової наради, яку проводив прем'єр-міністр Микола Азаров.

За словами Шишацького, його позиція з даного питання полягає в тому, що при передачі таких доріг, в регіоні має залишатися і весь дорожній акциз, зібраний в області.

«Доріг місцевого значення у нас 77% доріг, які перебувають у віданні Укравтодору, тобто 23% доріг - державного значення. Область прийняти може дороги місцевого значення, але лише з відповідним фінансовим джерелом і справедливим розподілом грошей», - сказав губернатор. При цьому він додав: «Є акциз. Будь ласка, 77% віддайте області від акцизного збору. От минулого року від Донецької області зібрали 428 млн грн акцизного збору, то будьте ласкаві, віддайте нам у регіон 350 млн грн, і ми зберігатимемо наші дороги. Така позиція області».

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Шишацький підкреслив, що протяжність доріг у Донецькій області 8,1 тис. км, зокрема трохи більше 6 тис. км - це дороги місцевого значення, і на даний час «у області зовсім дорожнього акцизу не залишається». «Ми це питання вже обговорювали і з податковою службою.. І у нас при передачі доріг буде більше стимулу збирати цей акциз, щоб він платився, і направляти його безпосередньо на наші дороги», - сказав голова облдержадміністрації.

На його думку, при передачі області доріг місцевого значення також «потрібно передати і облдержадміністраціям відповідні підрозділи Укравтодору на території області, щоб не плодити керуючі департаменти і управління».

«Я сподіваюся, що ці мої пропозиції внесуть до протоколу, я попросив про це. Якщо нам передадуть дороги разом з джерелами фінансування, тоді і дороги будуть кращі. Але якщо передадуть дороги і дадуть грошей стільки, скільки вважатимуть за потрібне, тоді, звичайно, вони кращими не стануть», - зазначив Шишацький.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня у Києві пройшла нарада під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова з питань збереження мережі автодоріг.

Цього самого дня на сайті уряду було розміщено постанову КМУ (№381-р від 20 березня 2013 р.), згідно з якою у 2013 році з державного бюджету на ремонт, реконструкцію і будівництво нових автодоріг загального користування державного і місцевого значення планується виділити 681,8 млн грн, з яких на дороги державного значення - 345,4 млн грн, на дороги місцевого значення - 271,37 млн грн.