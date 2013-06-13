Присяжнюк: Україні належить 9% у світовій торгівлі зерновими

Так, щорічно збільшуються обсяги експорту вітчизняної сільгосппродукції. Лише в 2012 році Україна поставила на зовнішні ринки продукції АПК на 18,2 мільярда доларів, що на 40% більше, ніж у 2011 році. У поточному році доходи від експорту планується збільшити до 22 мільярдів доларів. Про це під час дискусійної панелі «Інвестиції в аграрну галузь України. Нагодуємо світ разом!», що відбулася в рамках Першої міжнародної бізнес-конференції «ABC: Ukraine & Partners», повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«За останні роки Україна стала одним з найбільших гравців на світовому ринку продовольства, постійно нарощуючи експорт сільськогосподарської продукції. Четверта частина від усього експорту України - це аграрна продукція. У 2012 році кожна 11 тонна зерна, що продавалася на світовому ринку, була вітчизняного виробництва. Нам належить 9,2% у світовій торгівлі зерновими. У цілому ж в 2012 році експорт сільгосппродукції склав 18,2 мільярда доларів США, що на 40% більше у порівнянні з попереднім роком», - зазначив міністр.

За словами Миколи Присяжнюка, сьогодні держава абсолютно виправдано покладає на аграрний сектор великі надії. Підтвердженням цьому є те, що аграрний блок - один з основних у Державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

«У рамках виконання Програми ми плануємо залучити потужний інвестиційний ресурс в галузь. Ми плануємо реалізувати свої можливості в інвестиційних проектах в галузі сільськогосподарського машинобудування, тваринництва, тепличного господарства, розвитку інфраструктури аграрного ринку та зрошувальних систем, харчової промисловості та інших», - повідомив очільник відомства.

У результаті реалізації Державної програми активізації розвитку економіки планується збільшити обсяги експорту сільськогосподарської продукції до 22 мільярдів доларів.