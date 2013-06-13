У Криму розкрили вбивство російського бізнесмена

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Криму з посиланням на начальника Слідчого управління кримського Главку Олега Кириліна, підозрюваним у вбивстві підприємця є раніше судимий житель Тернопільської області.

Як нагадали в міліції, 19 лютого поблизу одного з будинків, розташованих на вулиці Будівельній в м. Саки, біля свого автомобіля було виявлено з вогнепальним пораненням тіло чоловіка. «Особу вбитого було встановлено відразу. Ним виявився 49-річний громадянин однієї з сусідніх держав. Як з’ясувалося, чоловік займався підприємницькою діяльністю на території Сакського району», зазначається в повідомленні.

За інформацією Кириліна, на даний час злочин розкрито, затримано чоловіка, який небезпідставно підозрюється у його скоєнні.

«Затриманим є 28-річний житель Тернопільської області, раніше судимий за збут наркотиків. 12 червня цього року підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці. Він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання», - поінформував Кирилін.

Проводяться активні слідчі дії щодо документування злочинної діяльності затриманого, сказав він, додавши, що у встановлений законом термін кримінальне провадження буде закінчено, а обвинувальний акт направлено до суду.