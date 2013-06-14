ДП "Антонов" розраховує на нові ринки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор – генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа.

«Ми веземо до Бурже два літаки: Ан-158 - він вже в Парижі, і Ан-70, який вилітає завтра. У нас намічена низка переговорів. Щодо сімейства Ан-148 і Ан-158 у нас є контракти, і ми сподіваємося контрактну базу розширити. Заплановано переговори з різними партнерами», - сказав Ківа.

При цьому він відзначив, що за програмою Ан-70 навряд чи варто чекати якихось рішень. «Ми нічого не плануємо, тому що ця програма йде за випробуваннями разом із російськими військовими, і лише разом ми можемо приймати якісь рішення щодо цієї машини», - сказав Ківа.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Програмою активізації економіки на 2013-2014 роки Кабінет міністрів України має намір залучити під державні гарантії в 2013-2014 роках сумарно 4,5 млрд грн для збільшення обсягів серійного виробництва літаків Ан-148 і Ан-158 на державному підприємстві «Антонов».

Обсяг виробництва заплановано на рівні 144 літаків Ан-148 і 72 літаків Ан-158, з яких близько 30 машин можуть бути направлені для потреб внутрішнього ринку, а решта – на експорт.

На думку Ківи, реалізація задуманого могла б істотно посприяти розвитку вітчизняного авіабудування. За словами Ківи, до кінця року ДП «Антонов» планує випустити до 10 літаків сімейства Ан-148 і Ан-158.