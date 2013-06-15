Грабіжники вимагали від свого родича $20 тисяч, погрожуючи розправою

Як повідомили УНАІН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про те, що надворі в сусідів ходять люди з предметами, схожими на автомати, у масках та камуфляжній формі, до чергової частини Сімферопольського районного відділу міліції повідомили місцеві жителі.

Коли правоохоронці приїхали за вказаною адресою, невідомі перебували в будинку. Побачивши міліціонерів, зловмисники спробували втекти, вистрибнувши з другого поверху. Троє з них були одразу затримані.

Потерпілий розповів міліціонерам, що невідомі у масках увірвалися до нього в будинок і, погрожуючи застосуванням зброї, зв'язали його. Вони утримували господаря близько шести годин, не даючи пити, і вимагали сказати код від сейфа. Не маючи більше сил терпіти знущання, чоловік назвав нападникам код, після чого ті відкрили схованку і заволоділи грошима в сумі 20 тис. доларів та іншими цінними речами.

У ході досудового розслідування з'ясувалося, що до скоєння цього злочину причетні двоє родичів потерпілого, які організували напад та брали в ньому активну участь.

Дії зловмисників кваліфікуються за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Всього затримано п'ятьох зловмисників. Вони перебувають у слідчому ізоляторі Сімферополя. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до скоєння цього злочину.