На Закарпатті затримали мотодельтаплан за порушення повітряного простору

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби, затримали його в ніч на 15 червня під час посадки, після порушення повітряного простору з України в Словацьку Республіку та зворотно.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, виявивши зліт маломірного літального апарату, прикордонники відразу поінформували підрозділи протиповітряної оборони, МВС, СБУ та прикордонників Словаччини й Угорщини. На місце були направлені додаткові пошукові групи та уточнені завдання прикордонним нарядам. Один з нарядів зафіксував шум двигуна літального апарату, а потім і сам дельтаплан, який прямував у Словаччину, а згодом у зворотному напрямку.

На тему: На кордоні піймали чоловіка з церковним дзвоном за 200 тисяч

Після повернення мотодельтаплана правоохоронці спробували затримати пілота та літальний апарат, проте на місці з’явилася група цивільних осіб, які, можливо, причетні до даного правопорушення, зазначили у прикордонному відомстві, підкресливши, що ці люди «намагались перешкоджати діям прикордонників, чинили опір законним діям правоохоронців, в тому числі, застосовуючи транспортний засіб підвищеної прохідності, тим самим створювали загрозу для життя складу прикордонного наряду».

Як заявили в ДПСУ, це спонукало охоронців кордону застосувати спеціальні засоби травматичної дії, у результаті чого були затримані двоє українців та мотодельтаплан.

Матеріали затримання стосовно виявленого кримінального правопорушення з порушення правил міжнародних польотів передано в прокуратуру та СБУ Закарпатської області для прийняття правового рішення. Також чоловікам доведеться відповідати за опір прикордонникам, підкреслюється в повідомленні.

В ході з'ясування обставин правопорушення співробітники Держприкордонслужби встановили, що затримані вже звертали на себе увагу правоохоронців при перевезенні мотодельтаплана кілька місяців тому, додали у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ.