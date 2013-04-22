На кордоні піймали чоловіка з церковним дзвоном за 200 тисяч

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Мікроавтобус «Volkswagen», в якому був церковний дзвін, а також 600 літрів спирту затримали прикордонники Сумського загону.

Як зазначається в повідомленні, інформацію про можливе незаконне переміщення товарів народного споживання в прикордонній зоні без товаросупровідних документів саме цим автомобілем прикордонники отримали завчасно. При огляді транспортного засобу української реєстрації, яким керував громадянин України, інформація підтвердилася. В мікроавтобусі був церковний дзвін та 30 картонних коробок, в яких знаходились 120 пластикових пляшок ємністю 5 літрів кожна з характерним запахом спирту. Товаросупровідних документів на вантаж у водія не було.

Церковний дзвін, попередня сума оцінки якого становить понад 200 тис. грн, та спирт, приблизна вартість якого понад 35 тис. грн, передали співробітникам податкової міліції.