Інкасатор з другом вкрали гроші з банкомату

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецького міськуправління міліції, до правоохоронців звернулося керівництво філіалу одного з банків із заявою про те, що з банкомату, який розташований у магазині, шляхом відкриття кодового замку було викрадено три касети з грошима в сумі 97 тис. грн.

Дане повідомлення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, сполучена з проникненням в житло, інше приміщення або сховище).

У ході оперативних заходів були встановлені особи підозрюваних. Ними виявилися два приятелі, які проживали в одному будинку - 25-річний хлопець працював інкасатором у даному банку, а його 18-річний раніше судимий приятель був безробітним.

Як зазначили у міліції, викрадання грошей відбувалося за простою схемою: подільник залишився чекати на вході в магазин, а інкасатор пройшов до апарату, потім, користуючись своїм службовим становищем, відкрив кодовий замок і викрав три касети з грошима.

«Дорогою додому зловмисники розібрали касети і переклали гроші в пакет. Проте викрадачі перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому шлях додому вони в буквальному розумінні засипали купюрами, розгубивши частину викрадених грошей», - йдеться у повідомленні.

Наступного дня молоді люди відправилися до Харкова до бабусі інкасатора, в будинку якої, на горищі, і заховали гроші.

Правоохоронці затримали зловмисників, знайшли і вилучили дві пластикові касети і 79 тис. грн, які здали до банку.

На даний час слідчим відділом Пролетарського райвідділу міліції ведеться розслідування. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.