ЗМІ: На ринку кредитних спілок очікуються масштабні зміни

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг вчора оприлюднила на своєму сайті проект реформування системи кредитної кооперації, повідомляє Комерсант-Україна.

Законопроект суперечить ініціативі Нацбанку з перетворення всіх кредитних спілок (КС) в кооперативні банки. Замість цього пропонується, щоб КС, чий депозитний портфель перевищив 50 млн грн, або зменшив його протягом року, або трансформувався в банк.

Отримати ліцензію кооперативному банку буде значно простіше, ніж звичайному: вимоги до статутного капіталу для них пропонується знизити з 120 млн грн, до 12 млн грн.

Запропоновано також змінити вимоги до отримання ліцензії КС. Обов'язковою умовою для цього стане членство в саморегулівних організаціях (СРО), які отримають функції як з контролю над діяльністю КС, так і з проведення заходів щодо їх фінансового оздоровлення. Після того як регулятор встановить вимоги до майбутніх СРО, такий статус зможуть отримати всеукраїнські асоціації.

Наступна зміна стосується впровадження єдиної системи гарантування вкладів спілок. Цю функцію виконуватиме спеціально створений фонд, брати участь у якому повинні всі КС. Адмініструвати фонд планується доручити спеціально створеній установі, статут якої буде затверджувати Нацкомфінпослуг.

Документ також пропонує об'єднати в одну ліцензії на залучення депозитів та видачу кредитів. Більше того, така ліцензія буде безстроковою, тоді як зараз її дія обмежена трьома роками.

У той же час Нацкомфінслуг зможе позбавити КС ліцензії тільки після того, як союз виконає всі взяті на себе зобов'язання.