В Україні діє нова кредитна пастка, потрапити до якої може кожен (відео)
Установи не соромляться широко рекламувати свої послуги та не бояться ні людського гніву, ні міліції.
Надто приваблива пропозиція, кредит під 3-6% річних без застави, мінімум документів для оформлення - все це ознаки установ, які маскуються під фінансові, хоча насправді не мають жодної ліцензії, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.
Тим не менш зазначені установи дуже широко себе рекламують. Зазвичай із оголошень незрозуміло, де шукати щедрих кредиторів - для початку пропонують познайомитися телефоном. Під час розмови ощасливлюють обіцянками швидких грошей та різними акціями, наприклад, нульовими відсотками по кредиту.
Щоб отримати гроші, досить візиту до офісу з копією паспорта, ідентифікаційного коду та 55 грн на оплату перевірки кредитної історії.
Любов Хата з Донецька віднесла ділкам майже 6 тис. грн, доки зрозуміла, що обіцяного кредиту в 100 тисяч їй ніхто не дасть. Консультанти пояснили, що двічі на місяць фірма визначає щасливчиків, які отримають кредит. А от тіло ще неотриманого кредиту і відсотки за нього треба платити вже зразу.
Шахраї свою діяльність не ліцензували, відтак - невидимі. "Нацкомфінпослуг не може ні перевіряти, ні щось робити з компаніями, які не внесені в реєстр", - пояснив експерт Олег Швець. Відтак люди лишаються зі спокусою сам на сам.
Кілька практичних порад:
- завеликі суми, занизькі відсотки - перше, що видає шахраїв.
- дрібнім текстом ділки попереджають: вони лише консультанти.
- показують номер свідоцтва - якого не існує. Його варто перевірити на сайті Держреєстру.
- швидко змінюють прописку та телефони.