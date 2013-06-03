В Україні діє нова кредитна пастка, потрапити до якої може кожен (відео)

Надто приваблива пропозиція, кредит під 3-6% річних без застави, мінімум документів для оформлення - все це ознаки установ, які маскуються під фінансові, хоча насправді не мають жодної ліцензії, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Тим не менш зазначені установи дуже широко себе рекламують. Зазвичай із оголошень незрозуміло, де шукати щедрих кредиторів - для початку пропонують познайомитися телефоном. Під час розмови ощасливлюють обіцянками швидких грошей та різними акціями, наприклад, нульовими відсотками по кредиту.

Щоб отримати гроші, досить візиту до офісу з копією паспорта, ідентифікаційного коду та 55 грн на оплату перевірки кредитної історії.

Любов Хата з Донецька віднесла ділкам майже 6 тис. грн, доки зрозуміла, що обіцяного кредиту в 100 тисяч їй ніхто не дасть. Консультанти пояснили, що двічі на місяць фірма визначає щасливчиків, які отримають кредит. А от тіло ще неотриманого кредиту і відсотки за нього треба платити вже зразу.

Шахраї свою діяльність не ліцензували, відтак - невидимі. "Нацкомфінпослуг не може ні перевіряти, ні щось робити з компаніями, які не внесені в реєстр", - пояснив експерт Олег Швець. Відтак люди лишаються зі спокусою сам на сам.

Кілька практичних порад:

- завеликі суми, занизькі відсотки - перше, що видає шахраїв.

- дрібнім текстом ділки попереджають: вони лише консультанти.

- показують номер свідоцтва - якого не існує. Його варто перевірити на сайті Держреєстру.

- швидко змінюють прописку та телефони.