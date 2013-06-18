Під час пожежі в Луганську загинуло шестеро людей

Про це повідомила УНІАН Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла сьогодні вночі о 05:15 у приватному житловому будинку.

Також під час пожежі постраждала одна особа, яку госпіталізовано.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в приватному житловому будинку в Кіровограді, внаслідок якої загинуло чотири людини, в тому числі дитина 2008 р.н.