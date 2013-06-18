Під час пожежі в Луганську загинуло шестеро людей
08:34, 18 червня 2013Суспільство
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Шестеро людей, у тому числі три дитини, загинули й одна постраждала під час пожежі в приватному будинку в Луганську.
Про це повідомила УНІАН Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Пожежа виникла сьогодні вночі о 05:15 у приватному житловому будинку.
Також під час пожежі постраждала одна особа, яку госпіталізовано.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в приватному житловому будинку в Кіровограді, внаслідок якої загинуло чотири людини, в тому числі дитина 2008 р.н.
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