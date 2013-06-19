ЗМІ: Приватна компанія хоче купити Empire State Building за $2 мільярди

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Проте, за оцінкою експортів, зробленою минулого літа, вартість знаменитого об'єкта нерухомості та одного з символів Нью-Йорка після погашення боргів становить 2,33 мільярда доларів.

Пропозиція Cammebys International Group, термін дії якого становить 60 днів, надійшло на тлі переговорів щодо проведення IPO Empire State Building. Вперше про ці плани стало відомо в лютому минулого року. Під час первинного публічного розміщення акцій планувалося залучити до мільярда доларів.

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Empire State Building, названий на честь "Імперського штату", як іноді називають Нью-Йорк, в 2011 році відзначив своє 80-річчя. Офіційне відкриття будівлі відбулося 1 травня 1931, коли президент США Герберт Гувер натиснув символічну кнопку у Вашингтоні, після чого в Нью-Йорку в найвищій будівлі міста спалахнуло світло.

На ті часи це була найвища будівля у світі, 102 поверхи якої досягали у висоту трохи більше 440 метрів. Гігант в стилі арт-деко дизайну Вільяма Лемба був побудований сімейством Рокфеллерів всього за 410 днів. Щотижня він зростав у середньому на чотири з половиною поверхи, що стало рекордом ударного будівництва хмарочосів. В даний час у цьому офісному хмарочосі працює понад 20 тисяч осіб, щороку його відвідують мільйони туристів.