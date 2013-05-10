Найвищою будівлею США став новий Всесвітній торговий центр

Шпиль заввишки 124 метри встановлено на вершину хмарочоса Всесвітнього торговельного центру-1 в Нью-Йорку, який також ще називають Баштою свободи.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Неділю тому шпиль було піднято на дах для подальшого монтажу. В п'ятницю вранці його було остаточно встановлено на 104-поверхову будівлю. Таким чином, хмарочос, побудований на місці зруйнованого 11 вересня 2001 року комплексу Всесвітнього торговельного центру, став найвищим у західній півкулі: його висота становить 541 метр, або 1776 футів.

Як зазначають ЗМІ, робітники аплодували встановленню 758-тонного шпиля, який служитиме передавальною антеною. На ньому буде встановлено прожектор, світло якого буде видно на значній відстані від башти. Будівля почне функціонувати в 2014 році, коли в ній будуть відкриті офіси американських і міжнародних компаній, а також американської адміністрації.