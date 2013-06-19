ФДМУ готує до продажу держпакети 5 обленерго
Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення приватизаційних конкурсів із продажу контрольних держпакетів акцій п'яти обленерго
Про це повідомляють «Відомості приватизації» від 19 червня.
Зокрема, почато підготовку конкурсів із продажу 65,009% «Хмельницькобленерго», 65% «Миколаївобленерго», 60,248% «Запоріжжяобленерго», 50,999% «Тернопільобленерго», 60,001% «Харківобленерго».
ФДМУ відповідно до чинного приватизаційного законодавства пропонує всім потенційним учасникам взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій цих підприємств.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України у вересні 2013 р. відповідно до затвердженого плану-графіка приватизації планує оголосити приватизаційні конкурси з продажу контрольних пакетів акцій шести обленерго - 50,9% акцій «Тернопільобленерго», 60,25% «Запоріжжяобленерго», 60,001% «Харківобленерго», 65% «Миколаївобленерго», 65,009% «Хмельницькобленерго» і 75% «Волиньобленерго».