ФДМУ готує до продажу держпакети 5 обленерго

Про це повідомляють «Відомості приватизації» від 19 червня.

Зокрема, почато підготовку конкурсів із продажу 65,009% «Хмельницькобленерго», 65% «Миколаївобленерго», 60,248% «Запоріжжяобленерго», 50,999% «Тернопільобленерго», 60,001% «Харківобленерго».

ФДМУ відповідно до чинного приватизаційного законодавства пропонує всім потенційним учасникам взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій цих підприємств.

На тему: Фонд держмайна планує продати ще 7 обленерго

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України у вересні 2013 р. відповідно до затвердженого плану-графіка приватизації планує оголосити приватизаційні конкурси з продажу контрольних пакетів акцій шести обленерго - 50,9% акцій «Тернопільобленерго», 60,25% «Запоріжжяобленерго», 60,001% «Харківобленерго», 65% «Миколаївобленерго», 65,009% «Хмельницькобленерго» і 75% «Волиньобленерго».