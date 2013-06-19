«Російська Громада Севастополя» вважає пам’ятник Доброти «семітським кошмаром»

Громадська організація «Російська Громада Севастополя» зажадала від глави міста Володимира Яцуби демонтувати встановлений 15 червня, в День міста, пам'ятник Доброти – Кульбаба.

Як передає кореспондент УНІАН, у врученій вчора Яцубі та опублікованій сьогодні місцевими Інтернет-ресурсами заяві громадської організації активісти «на підставі численних протестних звернень севастопольців, громадських організацій» просять керівника міста пояснити доцільність установлення цього пам'ятника, переданого Севастополю в дар від Уряду Москви. «Жителі міста шоковані враженням, яке залишається після огляду «пам'ятника», встановленого прямо на квітковій клумбі», - говориться в заяві.

У тексті заяви наголошується, що «Центральний образ зображення - розкрита долоня з оком у відштовхуючому жесті, багато разів повторена на всі боки, ніяк не асоціюється з квіткою-кульбабою, проте є легко впізнанним релігійним символом семітського походження, так званим ХАМСА». Далі автори тексту запитують: «Що мала на увазі делегація Уряду Москви на чолі з керівником Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків міста Москви Сергієм Череміним, коли 30 квітня 2013 року під час візиту до Севастополя, на 230-річчя міста, заснованого Росією, подарувавши такий «подарунок»?». І тут же певною мірою самі дають відповідь: «Явно, що за всією святковою суєтою ні Ви, ні Сергій Черемін не вивчили історичне походження і значення кошмарної рукатої споруди з оком».

Крім того, як зазначається в документі, відповідно до Порядку спорудження пам'ятників, монументів (Наказ Державного комітету України з будівництва і архітектури Міністерства культури і мистецтв від 30.11.2004 р №231/806), узгодження місця установлення пам'ятника проводиться управлінням містобудування і архітектури Севастопольської міської державної адміністрації лише після ухвалення управлінням культури і туризму рішення про доцільність розміщення пам’ятника чи пам'ятного знаку».

«Російська Громада Севастополя» просить Яцубу «дати відповідь, на якій підставі даний дозвіл на установлення символу, неприйнятного і принизливого для Севастополя, яке (місто) є колискою православ'я, в місті хрещення Святої Русі - Севастополі (Херсонес, де прийняв хрещення Святий рівноапостольний князь Володимир, щоб у місті-герої під виглядом «Доброти- Кульбаба» панували носії іншої релігії».

У заяві міститься вимога «провести демонтаж і припинити блюзнірську наругу над пам'яттю наших предків», і впевненість в тому, що губернатор підтримає заяву «і цей кошмар не довго "прикрашатиме" наше рідне місто».

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі 15 червня на Приморському бульварі відкрили скульптурну садово-паркову композицію «Символ Доброти і Дитинства – Кульбаба», лита з бронзи, заввишки 3 м і вагою 250 кг. У церемонії взяв участь і сам автор композиції – відомий скульптор Григорій Потоцький - президент і засновник Міжнародної Академії Доброти, що реалізує добродійну програму «В Росії по-доброму, з Росії з добротою».