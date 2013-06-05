У Севастополі стало на 4 мільйонерів більше
03:08, 05 червня 2013Суспільство
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У Севастополі доходи у понад мільйон гривень за підсумками 2012 року задекларував 21 громадянин.
Про це заявив в.о. голови міського управління Міністерства доходів і зборів Юрій Карпов, передає "Новий Севастополь".
"Доходи понад мільйон гривень задекларувала 21 особа. Загальна сума їх доходів - 200 мільйонів гривень", - зазначив Карпов.
Він також нагадав, що за підсумками 2011 року в місті було 17 мільйонерів, які мали загалом 34 мільйони.
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