У Севастополі стало на 4 мільйонерів більше

Про це заявив в.о. голови міського управління Міністерства доходів і зборів Юрій Карпов, передає "Новий Севастополь".

"Доходи понад мільйон гривень задекларувала 21 особа. Загальна сума їх доходів - 200 мільйонів гривень", - зазначив Карпов.

Він також нагадав, що за підсумками 2011 року в місті було 17 мільйонерів, які мали загалом 34 мільйони.