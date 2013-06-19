Валовий зовнішній борг України зріс до $136,3 млрд

Валовий зовнішній борг України на кінець першого кварталу 2013 року збільшився на 1,2 млрд дол. (0,9%) і становив 136,3 млрд. дол., що, у свою чергу, становить 76,9% ВВП.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, розміщеному на сайті відомства.

«Зростання обсягу зовнішнього боргу протягом 1-го кварталу було зумовлене поліпшенням доступу вітчизняних постачальників на світові ринки капіталу в умовах їх високої ліквідності», - зазначається у повідомленні НБУ.

При цьому зовнішній борг банківського сектору, за даними Нацбанку, у 1-му кварталі не змінився і становить 21,9 млрд дол. (12,3% ВВП).

«Зовнішні зобов'язання секторів загального державного управління і органів грошово-кредитного регулювання зменшилися з початку року на 0,7 млрд дол. – до 31,5 млрд дол. Щодо ВВП цей борг скоротився до 17,8% з 18,3%», - наголошується у повідомленні НБУ.

Зовнішній борг інших секторів економіки у 1-му кварталі збільшився на 1,6 млрд дол. – до 82,9 млрд дол. (46,8% ВВП).

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за березень 2013 року зросла на 1,3%, з початку року - на 4,5% - до 67,416 млрд дол. США.

Держборг України у квітні зріс на 2,7% - до 69,235 млрд дол.