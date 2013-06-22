Почався суд за отруєння 22 дітей питною водою

Як повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області, Острозькою міжрайонною прокуратурою завершено розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора КП «Відродження» Могилянівської сільської ради, через службову недбалість якого було заподіяно шкоду здоров’ю дітей (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України).

Посадовець обвинувачується в тому, що неналежно виконував свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, та у період із вересня 2011 по квітень 2013 року допустив здійснення комунальним підприємством, яке очолює, господарської діяльності із надання послуг питного водопостачання та водовідведення без наявності передбачених чинним законодавством дозвільних документів, а також із порушеннями вимог екологічного та санітарного законодавства.

Такі злочинні дії спричинили настання тяжких наслідків у вигляді масового захворювання дітей у с. Могиляни.

Як зазначається в повідомленні, відповідальність за злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Як повідомляв УНІАН, з 3 по 5 квітня цього року до інфекційного відділення Острозької центральної районної лікарні було госпіталізовано з симптомами отруєння 22 дітей, жителів с.Могиляни.

9 квітня в облсанепідемстанції заявили, що масове отруєння дітей спричинили умовно-патогенні мікроорганізми та нафтопродукти, що містились у питній воді. Тоді інформувалось, що органами внутрішніх справ проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 275 КК України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).