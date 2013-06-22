ЗМІ: У Києві намагаються «зам'яти» велике ДТП за участю п'яних працівників СБУ (фото)

Співробітники СБУ, які потрапили в ДТП, перебували в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на своє джерело в правоохоронних органах.

Крім того в їх автомобілі також були дві дівчини.

За словами джерела, машина співробітників СБУ врізалася в інший автомобіль, після чого Infiniti СБУшників загорілася і врізалася у маршрутку з людьми, яка, у свою чергу, врізалася в кран.

Одна з пасажирок Infiniti вже померла, друга знаходиться у важкому стані в лікарні. Також були госпіталізовані шестеро людей, що їхали в маршрутці.

Джерело зазначило, що з Infiniti були вилучені два посвідчення співробітників СБУ і два бойових пістолети "Форт".

За інформацією джерела в правоохоронних органах, зараз Служба безпеки намагається цю справу "зам'яти".