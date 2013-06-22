ЗМІ: У Києві намагаються «зам'яти» велике ДТП за участю п'яних працівників СБУ (фото)
Сьогодні вранці в Києві в районі Інтернаціональної площі сталося велике ДТП за участю автомобіля, в якому їхали два співробітники СБУ.
Співробітники СБУ, які потрапили в ДТП, перебували в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на своє джерело в правоохоронних органах.
Крім того в їх автомобілі також були дві дівчини.
За словами джерела, машина співробітників СБУ врізалася в інший автомобіль, після чого Infiniti СБУшників загорілася і врізалася у маршрутку з людьми, яка, у свою чергу, врізалася в кран.
Одна з пасажирок Infiniti вже померла, друга знаходиться у важкому стані в лікарні. Також були госпіталізовані шестеро людей, що їхали в маршрутці.
Джерело зазначило, що з Infiniti були вилучені два посвідчення співробітників СБУ і два бойових пістолети "Форт".
За інформацією джерела в правоохоронних органах, зараз Служба безпеки намагається цю справу "зам'яти".