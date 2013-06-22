Водій Audi, яка врізалась у зупинку в Сумах, відсидів 12 років за вбивство

Винуватець резонансного ДТП у Сумах, в якому загинули двоє людей, відбув 12 років позбавлення волі за вбивство.

Про це УНІАН повідомила начальник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова.

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За її інформацією, чоловік неодноразово потрапляв у поле зору міліції. Так, у 2001 році він був засуджений за вбивство за ст. 115 Кримінального кодексу України і вийшов на волю лише 25 січня цього року. Вже 28 березня цей же чоловік був зупинений та притягнутий до відповідальності працівниками ДАІ за керування транспортом у нетверезому стані, та попри це, наступного дня, 29 березня, потрапив у ДТП.

Крім того, свідки аварії повідомляють у соцмережах, що буквально за лічені години до ДТП автомобіль, який її скоїв, було виставлено на продаж.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах увечері 21 червня в центрі міста іномарка знесла зупинку громадського транспорту разом з магазином, в результаті чого двоє людей загинули і троє отримали травми. На місці аварії зібралося кілька сотень людей, серед яких лунали заклики до самосуду. В цей же час водія іномарки сховали в патрульній машині, яку оточили кілька десятків працівників міліції. Після ДТП правоохоронці продемонстрували журналістам водійське посвідчення особи, затриманої на місці аварії. Документ видано на ім’я Олександра Блінніка, 1978 року народження. Голова Сумської ОДА Юрій Чмирь узяв розслідування резонансного ДТП під особистий контроль.