П'ятьох украінців убито в Пакистані

Десять людей, у тому числі п'ять громадян України були вбиті в результаті збройного нападу на наметовий табір у неділю в провінції Гілгіт на півночі Пакистану, повідомляє РІА Новости.

У ніч на неділю в провінції Гілгіт на півночі Пакистану невідомі озброєні люди розстріляли десятьох іноземних туристів. "У районі першої години ночі терористи оточили наметовий табір і розстріляли людей. Загинули щонайменше десять людей. П'ять з них з України", - повідомив по телефону посол України в Пакистані Володимир Лакомов.

За його словами посольство працює з владою Пакистану щодо встановлення осіб загиблих.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що трагедія сталася в готелі біля підніжжя гори Нангапарбат - дев'ятої за висотою у світі. Відомо, що більшість загиблих були альпіністами. Прем'єр-міністр країни Наваз Шаріф і президент Асіф Алі Зардарі засудили напад. Жодне з угрупувань поки не взяло відповідальність за атаку.