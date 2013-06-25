У Миколаєві п'ятьох малюків з дитсадка забрали в лікарню

У Миколаївську обласну дитячу інфекційну лікарню потрапили п'ятеро малюків з діагнозом «гастроентероколіт». Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА.

На тему: Почався суд за отруєння 22 дітей питною водою

В даний час в обласній дитячій інфекційній лікарні перебувають п'ятеро дітей, 2008 - 2010 років народження, які доставлені з дошкільного закладу Корабельного району м.Миколаєва за час 22-24.06.2013 року з симптомами гастроентероколіту.

Зараз діти перебувають під наглядом медичних працівників, проводиться лікування і дослідження згідно протоколу. Стан здоров'я середньої важкості з позитивною динамікою, загрози життю немає.