У колонії повісився ув'язнений

Як повідомляє прес-служба управління ДПС України в Полтавській області, 21-річного чоловіка було засуджено за ст. 187 ч.1 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя або здоров'я особи, що зазнала нападу, або із загрозою застосування такого насильства (розбій)), ст. 357 ч.3 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).

«Виявивши засудженого повішеним, про подію було повідомлено в чергову частину і медичному персоналу установи. Після прибуття на місце події медичним персоналом було проведено огляд тіла і констатовано смерть засудженого. Під час обстеження слідів насильницької смерті не виявлено, за наявною інформацією конфліктів з іншими засудженими не було.

З метою з'ясування обставин на місце події виїхали начальник управління ДПС України в Полтавській області генерал-майор внутрішньої служби Микола Ісаєв. Також на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Крюківського райвідділу міліції Кременчука. За даним фактом проводиться перевірка», - сказано в повідомленні прес-служби.