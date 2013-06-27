Міндоходів перевірить «5 канал»

Міністерство доходів і зборів України оприлюднило план-графік перевірок засобів масової інформації на липень - вересень 2013 року, в якому значиться лише один ЗМІ – підприємство з іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ»» («5 канал»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«Відповідно до статті 77 Податкового кодексу України, до плану-графіка перевірок відбираються лише ті ЗМІ, які як суб'єкти підприємництва несуть ризики ухилення від сплати податків», - йдеться в поясненні Міндоходів.

У міністерстві також нагадали, що в 1-му кварталі 2013 року до плану-графіка було включено 9 представників ЗМІ, в другому – 4 ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Державна податкова гслужба, що увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, запровадила і чітко дотримувалась мораторію на перевірки ЗМІ, а також перевірки суб'єктів малого і середнього бізнесу.