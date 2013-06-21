Міндоходів планує знизити податок на доходи фізосіб

Запропонована близько року тому тоді ще Державною податковою службою масштабна реформа системи оплати праці знайшла нове життя.

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У Міністерстві доходів і зборів вирішили не відмовлятися від ідеї лібералізації законодавства і підготували нові зміни до Податкового кодексу і закон "Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування", повідомляє Комерсант-Україна.

Якщо влітку минулого року у відомстві не могли визначитися зі ставкою податку на доходи фізосіб, то зараз запропонована широка прогресивна шкала оподаткування. Якщо річна сума доходів не перевищуватиме 18 тис. грн (щомісяця - 1,5 тис. грн), то з 1 січня 2014 року запропонував застосовувати до неї нульову ставку; якщо річний дохід менше 3 млн грн (250 тис. грн щомісяця), то з суми перевищення будуть адмініструвати 10%.

Нині діюча ставка податку на доходи фізосіб - 15% - поширюватиметься на дохід не більше 8 млн грн (666,6 тис. грн), а максимальна - 20% - якщо показник вище попереднього.

Нагадаємо, що, згідно з Податковим кодексом, підвищена 17-відсоткова ставка застосовується до доходу, що перевищує десять мінімальних зарплат (МЗ), тобто 11,470 тис. грн.