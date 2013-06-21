Міндоходів планує знизити податок на доходи фізосіб
У Міністерстві доходів і зборів не відмовилися від ідеї лібералізації оподаткування доходів фізичних осіб та фонду оплати праці.
Запропонована близько року тому тоді ще Державною податковою службою масштабна реформа системи оплати праці знайшла нове життя.
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У Міністерстві доходів і зборів вирішили не відмовлятися від ідеї лібералізації законодавства і підготували нові зміни до Податкового кодексу і закон "Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування", повідомляє Комерсант-Україна.
Якщо влітку минулого року у відомстві не могли визначитися зі ставкою податку на доходи фізосіб, то зараз запропонована широка прогресивна шкала оподаткування. Якщо річна сума доходів не перевищуватиме 18 тис. грн (щомісяця - 1,5 тис. грн), то з 1 січня 2014 року запропонував застосовувати до неї нульову ставку; якщо річний дохід менше 3 млн грн (250 тис. грн щомісяця), то з суми перевищення будуть адмініструвати 10%.
Нині діюча ставка податку на доходи фізосіб - 15% - поширюватиметься на дохід не більше 8 млн грн (666,6 тис. грн), а максимальна - 20% - якщо показник вище попереднього.
Нагадаємо, що, згідно з Податковим кодексом, підвищена 17-відсоткова ставка застосовується до доходу, що перевищує десять мінімальних зарплат (МЗ), тобто 11,470 тис. грн.