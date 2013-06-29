На Херсонщині голова сільради погорів на хабарі в $ 6 тисяч
12:25, 29 червня 2013Суспільство
634 0
У Херсонській області на хабарі в 6 тис. дол. затримано голову Новофедорівської сільради і його заступника.
Посадовці вимагали хабара за незаконне виділення землі в курортному селищі Залізний Порт
Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Управління МВС у Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій Литвин.
На тему: На Кіровоградщині слідчий вимагав 20 тисяч хабара
За його словами, обох посадовців було спіймано на місці злочину 27 червня. Вони вимагали хабара за незаконне виділення землі в курортному селищі Залізний Порт, територія якого адміністративно входить до складу земель Новофедорівської сільради.
Інші подробиці цієї події поки що не повідомляються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter