На Херсонщині голова сільради погорів на хабарі в $ 6 тисяч

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Управління МВС у Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій Литвин.

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За його словами, обох посадовців було спіймано на місці злочину 27 червня. Вони вимагали хабара за незаконне виділення землі в курортному селищі Залізний Порт, територія якого адміністративно входить до складу земель Новофедорівської сільради.

Інші подробиці цієї події поки що не повідомляються.