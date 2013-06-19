На Кіровоградщині слідчий вимагав 20 тисяч хабара
13:37, 19 червня 2013Суспільство
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На Кіровоградщині затримали керівника слідчого відділу одного з райвідділів міліції під час одержання ним хабара.
Міліціонера затримали на гарячому / Фото : transkarpatia.net
Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, затримання було проведено 13 червня працівниками прокуратури спільно зі співробітниками СБУ.
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Згідно з повідомленням, працівник міліції вимагав від громадянина 20 тис. грн за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн був затриманий.
Наразі, судом правоохоронцю обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює прокуратура області.
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