На Кіровоградщині слідчий вимагав 20 тисяч хабара

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, затримання було проведено 13 червня працівниками прокуратури спільно зі співробітниками СБУ.

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Згідно з повідомленням, працівник міліції вимагав від громадянина 20 тис. грн за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн був затриманий.

Наразі, судом правоохоронцю обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює прокуратура області.